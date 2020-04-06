Стан немовляти, яке народилося від матері з підозрою на COVID-19 у Чернівцях, покращився, - ОДА

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У Чернівцях покращився стан немовляти, яке народилося від матері з підозрою на COVID-19, його зняли з кисневої дотації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в понеділок Чернівецька облдержадміністрація у Facebook.

"У реанімації обласної дитячої лікарні перебуває немовля. Це хлопчик, який народився від матері з підозрою на COVID-19. Стан малюка покращився, його зняли із кисневої дотації", - йдеться в повідомленні.

Водночас повідомляється, що в реанімаційному відділенні Глибоцької центральної районної лікарні надають допомогу чотирьом особам. Коронавірус підтверджено в одного із цих пацієнтів, решта – із підозрою: "Одного хворого госпіталізували до медичного закладу у ніч проти неділі, 5 квітня, у важкому стані із пневмонією, його одразу ж підключили до апарату штучної вентиляції легень. Інші троє хворих – на кисневій дотації".

"У реанімації Сторожинецької центральної районної лікарні є пацієнти із підозрою на COVID-19, вони на кисневій дотації. Це троє дорослих та одна дитина. Стан хворих – стабільно важкий. Якщо дитині погіршає, її планують перевести в обласну дитячу лікарню".

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Крім того, пацієнт із підозрою на коронавірус, підключений до апарату штучної вентиляції легень, є у реанімації Кіцманської центральної районної лікарні. У нього пневмонія та аритмія.

В обласній лікарні двоє хворих із коронавірусом перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. Ще одна пацієнтка із підтвердженим COVID-19 – на кисневій дотації. Також на кисневій дотації троє осіб із підозрою на коронавірус.

У реанімації Чернівецької міської лікарні №1 є троє пацієнтів. У двох підтверджено коронавірус, їхній стан покращився: "Якщо позитивна динаміка збережеться, хворих переведуть у відділення. Стан хворого із підозрою на COVID-19 поки що важкий".

У Хотинській центральній районній лікарні одна пацієнтка у важкому стані. У неї двобічна пневмонія, перебуває на кисневій підтримці.

Також у Хотинській ЦРЛ надають допомогу хворій, котра потрапила до лікарні з інсультом. У жінки не було жодних ознак інфекційного захворювання, проте їй зробили тест на коронавірус, бо вона із Колінківців. Як відомо, у цьому селі на Хотинщині раніше вже фіксували випадки COVID-19. Результат виявився позитивним, стан жінки стабільно важкий.



