Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

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Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

На Харківщині контррозвідники і слідчі Служби безпеки України викрили механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через аферу з соціальними виплатами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба СБУ в Facebook.

"Оперативники спецслужби встановили, що організувала незаконну схему мешканка Донецької області. Зловмисниця за грошову винагороду пропонувала мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння у безпідставній виплаті пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння працівників фейкових правоохоронних органів та органів соціального захисту квазіреспублік зловмисниця оформлювала документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них правоохоронці виявили бойовиків терористичних організацій "Л/ДНР", а також померлих осіб", - сказано в повідомленні.

За інформацією СБУ, частину прибутків зловмисниця передавала представникам так званих "МДБ" "Л/ДНР" для їх фінансового і матеріального забезпечення.

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів Л/ДНР 01

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів справи у містах Слов’янськ та Бахмут співробітники СБ України вилучили документи з доказами протиправної діяльності, а також гроші у сумі понад 2,3 мільйона російських рублів, які ймовірно призначалися для фінансування терористичних організацій.

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Наразі вирішується питання щодо повідомлення організаторці протиправної схеми про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України.

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів Л/ДНР 02

Викриття незаконної схеми здійснювалося під процесуальним керівництвом прокуратури Харківської області.

Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів Л/ДНР 03

Силовики
афера контррозвідка Правоохоронні органи СБУ соцвиплати
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Топ коментарі
+2 Perfect Stranger 2e3f6c4b
..и допа..
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06.04.2020 13:44
+2 Коваленко Егор
Это ловля своего хвоста! Прекратить выплаты всяким шастающим "переселенцам"!
Проверили в любой день, нет по месту регистрации - вычеркнули навечно!
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06.04.2020 15:41
+1 torr rock
гепа?
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06.04.2020 13:42
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