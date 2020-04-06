Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський

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Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на селекторній нараді з президентом Володимиром Зеленським та представниками уряду заявив, що за минулу добу відсоток хворих COVID-19 в Україні знизився.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу глави держави.

Із 1319 випадків захворювання на коронавірус за останню добу зафіксовано 68. Це значно менше, ніж у попередні дні. Шестеро людей померли через важкі хронічні хвороби.

"Зменшення кількості захворілих на коронавірус – це результат карантину. Ми могли б мати значно більше недужих, як у європейських країнах. Тому наші заходи були вчасними та правильними", – наголосив Президент.

Додатково на нараді доповіли про ситуацію з продуктовими ринками, які не припинили функціонування в Україні. Сьогодні на деяких з них відбувається неконтрольоване скупчення людей, що є величезним ризиком поширення коронавірусу. Ухвалено рішення жорсткіше контролювати продуктові ринки.

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Коронавірус і карантин
Зеленський карантин Денис Шмигаль COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+59 Старый зольдат
ИДИЁТ. Это результат отсутствия тестов.
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06.04.2020 13:46
+40 ptn hlo 428037f7
Уменьшение количества заболевших коронавирусом - это результат карантина, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6546
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06.04.2020 13:47
+23 18c49ed2
Да, абсолютно. Даже повторю. 5800 ПЦР тестов на всю страну с начала эпидемии -- это мизер, это понты для приезжих. В день нужно столько делать. Минимум 4000 чтобы понимать картину по заболевшим и отделять зараженных людей. Посмотрите на Германию или Южную Корею.
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06.04.2020 13:49
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