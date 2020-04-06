У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

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У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

У столиці працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в місті працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу і їхню локалізацію. Загалом зробили вже 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився у 37 киян", - повідомив Кличко.

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Коронавірус і карантин
карантин Кличко тестування тест COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+3 Andrey Yakovlev 1b311e08
карантин без ЧП касается ТОЛЬКО гос. служб разного вида, здоровых не кашляющих людей на велосипеде, с удочкой или просто в парке карантин не касается (в соответствии с законом о карантине)

интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
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06.04.2020 13:48
+2 Янковенко Владислав
https://www.facebook.com/marika.gurina/videos/pcb.2815027628546597/2815026315213395/?type=3&theater Национальное быдло.
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06.04.2020 13:49
+2 Василь Грім
На сегодня в Украине сделано около 5,5 тысяч ПЦР тестов. Это 134 теста на 1 миллион. Это последнее место в Европе.
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.
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06.04.2020 13:58
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