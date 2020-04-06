У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в місті працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу і їхню локалізацію. Загалом зробили вже 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився у 37 киян", - повідомив Кличко.
интересно, чем занимается Кабинет Министров, когда принимает антиконституционные решения об ужесточении карантина? что это, как не попытка повалить текущий государственный строй?
По этому показателю Украина находится между Намибией и Марокко. Это позор.
В Европе на порядок больше делают ПЦР тестов на короновисрус на 1 млн. населения.
Например, в Польше, схожей по количеству населения с Украиной, сделано уже 81 тысяча тестов (2134 теста на 1 миллион населения).
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countrie
Значит из 5,5 тыс. сделанных тестов выявлено 1319 зараженных. то есть почти каждый четвёртый тест - позитивный.
Если бы провели количество тестов как в Польше (более 80 тысяч), то оказалось бы что в Украине уже 20 тысяч заражённых.
Но на это власть никогда не пойдёт. Народ для неё - дерьмо и не должен знать правду.
Тем более тратить дорогие тесты не нужно на дерьмо (на людей). по мнению власти.