У Києві 28 мобільних груп роблять тести на коронавірус удома, - Кличко

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У столиці працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування на коронавірус.

Про це на брифінгу сказав мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в місті працюють 28 мобільних груп, які виїжджають до людей і роблять відбір зразків для ПЛР-тестування. Завдяки цьому ми збільшили охоплення і оперативність виявлення вогнищ вірусу і їхню локалізацію. Загалом зробили вже 267 відборів зразків. З них діагноз підтвердився у 37 киян", - повідомив Кличко.

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