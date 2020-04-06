В Україні запустили соціальну кампанію #ПідтрімуюЛікарів. ВIДЕО

2040 61
В Україні запустили соціальну кампанію #ПідтрімуюЛікарів. ВIДЕО

Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

МОЗ закликає кожного з вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

Героями відео стали звичайні лікарі, фельдшери, медсестри. Саме вони щодня ходять на роботу, ризикуючи власним життям та здоров’ям, але розуміючи, що від них залежить.

"Залишайтеся вдома! Це головне, чим ви можете допомогти лікарям у боротьбі з пандемією", - додали в пресслужбі МОЗ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики, які поїхали в Італію, вестимуть навчальні трансляції для колег в Україні, - заступник голови МВС Геращенко

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікарі COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10 Who's Here
Как всегда 25% спасают страну пока малоросийская власть наживается на смертях украинцев
показати весь коментар
06.04.2020 13:56
+8 Україна ЮА
Підтримую!
Тримайтесь, Люди в білих халатах !
показати весь коментар
06.04.2020 13:58
+7 Miko R 798886a8
Як це нагадує істеричні верески росіян, які через один пост в Інтернеті роздають "нізкій паклон до землі".
А що, поліцейські не стикаються з коронавірусом? А що, водій автобуса чи маршрутки, який працює щодня, перевозячи сотні і тисячі людей, не стикається з коронавірусом?
А касирка в супермаркеті? А працівниця пошти?
Скільки можна влаштовувати цю дурнувату вакханалію і інформаційний спам? Паскуди, які грабували і грабують, маскуються чим завгодно, кидають "в маси" якісь гасла - і маси вже в екстазі...
Яка гидота.
показати весь коментар
06.04.2020 14:13
Дивитись коментарі