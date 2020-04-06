В Україні запустили соціальну кампанію #ПідтрімуюЛікарів. ВIДЕО

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Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я в Facebook.

МОЗ закликає кожного з вдячністю ставитися до відданої праці медиків, які протистоять поширенню коронавірусної хвороби та віддано рятують пацієнтів.

Героями відео стали звичайні лікарі, фельдшери, медсестри. Саме вони щодня ходять на роботу, ризикуючи власним життям та здоров’ям, але розуміючи, що від них залежить.

"МОЗ переконане: держава має захистити передусім лікарів, щоб урятувати всю країну. Саме тому одним з пріоритетів відомства є затвердження надбавок медпрацівникам, забезпечення їх засобами індивідуального захисту, співпраця з українським бізнесом, який допомагає під час карантинних обмежень довозити медиків до робочих місць", - йдеться в повідомленні.

"Залишайтеся вдома! Це головне, чим ви можете допомогти лікарям у боротьбі з пандемією", - додали в пресслужбі МОЗ.

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