На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція

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На двох затриманих у столичному Гідропарку складено адмінпротоколи за недотримання правил карантину, - Нацполіція

Правопорушників доставили в Дніпровське управління поліції для встановлення всіх обставин цієї події. Надалі адмінматеріали направлять до суду з метою ухвалення відповідного рішення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції Києва.

Сьогодні, 6 квітня, під час акції протесту щодо протиепідемічних заборон на території Гідропарку між учасниками заходу та поліцейськими виникла суперечка. Чоловіки висловлювали невдоволення через неможливість тренування на спортивному майданчику. У результаті двох найбільш активних учасників події доставили до територіального управління поліції, де встановили їхні анкетні дані та взяли пояснення.

На обох чоловіків, 1979 та 1988 років народження, склали адміністративні протоколи за ст. 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Один з них перебував на вулиці без засобів індивідуального захисту, а другий – перебував у парковій зоні без документів.

Раніше повідомлялося, що поліція затримала двох осіб після суперечки в столичному Гідропарку.

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Коронавірус і карантин
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+10 саша паламарчук
Будь те уважні та обережі !
На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5732
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06.04.2020 14:09
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На двух задержанных в столичном Гидропарке были составлены админпротоколы за несоблюдение правил карантина, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8980 Застав дурнів Богу молитись...
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