Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу, - Степанов

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Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні виробляють майже 900 тис. масок на добу.

Про це повідомив міністр під час щоденної селекторної наради Президента Володимира Зеленського, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

"Україна нині виробляє майже 900 тис. масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски до місцевих аптек", – зазначив Степанов.

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко зазначив, що з початком тотального маскового режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті. Зазначається, що трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують

"У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж та за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно", - повідомляють в ОП.

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Коронавірус і карантин
карантин Степанов Максим COVID-19 коронавірус маски
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Топ коментарі
+11 Small Jerboa
Мы очень за них рады... А нам на кой эта новость? Украина сейчас производит почти 900 тыс. масок в сутки, - Степанов - Цензор.НЕТ 2149
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06.04.2020 14:13
+9 Storm UA
За одну одноразовую маску 20 грн.! Зелёные барыги на крови!
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06.04.2020 14:26
+9 Ан Мур
Де вони, ті маски у вільному продажу?
А чому він не назвав собівартість маски?
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06.04.2020 14:28
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