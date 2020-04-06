На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський

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На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна лікарня або відділення в Україні в період поширення коронавірусу не можуть бути закриті.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час щоденної селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті.

"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями", – сказав Зеленський.

Також читайте: Зменшення кількості хворих на коронавірус - це результат карантину, - Зеленський

Коронавірус і карантин
лікарня Зеленський карантин COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+9 Mr Vice President
Четкий посыл врачам "Только спасете страну, вы уволены" Красавчик Вова!
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
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06.04.2020 14:19
+4 Магистр Йода 9b132211
ЗЕбилы
ВЫ РОБЫТЭ ЦЭ РАЗОМ.

Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
Лишь два года назад она закончила Национальный авиационный университет. Поэтому ее карьерный взлет поражает.Валерия Витальевна в распоряжении определена одним из трех представителей государства для обеспечения заключения гражданско-правовых договоров. Каким образом в ведомстве отбирали кандидатов и имеет ли Шкаброва соответствующие опыт и образование для нашей страны не важно.
Тайные конкурсы и космические зарплаты на стратегических государственных предприятиях уже никого не удивляют, но любовниц назначают впервые. https://t.me/tayni_deputata/519

На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3355
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06.04.2020 14:26
+4 Petro Tchaika
На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6141
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06.04.2020 14:29
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