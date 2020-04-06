На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський

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Президент Володимир Зеленський заявив, що жодна лікарня або відділення в Україні в період поширення коронавірусу не можуть бути закриті.

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час щоденної селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.

Глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті.

"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями", – сказав Зеленський.

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