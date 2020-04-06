На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні або зупиняти фінансування, - Зеленський

Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час щоденної селекторної наради, передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт ОП.
Глава держави звернув увагу на те, що жодна лікарня чи відділення зараз не можуть бути закриті.
"До нас доходить інформація то про закрите дитяче обласне відділення, то про закриття тубдиспансерів. На період епідемії коронавірусу ми не маємо права закривати лікарні чи зупиняти фінансування. Це було б жорстокою безвідповідальністю перед українцями", – сказав Зеленський.
Вон оборонку при войне режет по полной, после окончания эпидемии на медецине и камня на камне не оставит
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Министр инфраструктуры назначает свою любовницу 24-летнюю Валерию Шкаброву в наблюдательный совет Укрзализныци с зарплатой 160 тысяч, соответствующий приказ подписал Владислав Криклий.
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