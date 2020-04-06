COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі. КАРТА

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За минулу добу у Києві найбільше нових випадків коронавірусної хвороби виявлено в Печерському районі.

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:

- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
Шевченківський +4

Також читайте: 22 нові підтверджені випадки зараження COVID-19 зафіксовано у Києві, загалом 267 хворих, - Кличко

Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 46. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 37, у Шевченківському - 36, Голосіївському - 26, Оболонському - 20, Подільському - 21.

Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 16, Дніпровському - 16 і Святошинському - 13.

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі 01
Карта: Кличко/Telegram

COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі 02

Коронавірус і карантин
карантин Київ Кличко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+4 Andrey Yakovlev 1b311e08
Почему есть разница между смертью С коронавирусом и смертью ОТ коронавируса?
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.

А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста

например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf
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06.04.2020 14:34
+4 Скромный Кролик
Потому что с Печерска за границу больше других ездят. COVID-19 в Киеве: за сутки больше всего новых случаев выявили в Печерском районе - Цензор.НЕТ 5097
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06.04.2020 14:35
+3 Скромный Кролик
если бы смертность росла только на бумаге, Трамп отменил бы карантин, который очень дорого обходится американской казне.
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06.04.2020 14:37
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