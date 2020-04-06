COVID-19 у Києві: за добу найбільше нових випадків виявили в Печерському районі. КАРТА

Про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
Лабораторно підтверджені випадки додалися в таких районах:
- Голосіївський +1
- Дарницький +7
- Деснянський +3
- Дніпровський +2
- Оболонський +2
- Печерський +3
- Подільський +4
- Святошинський +2
- Солом’янський +3
- Шевченківський +4
Так, зараз найбільше хворих на коронавірус зафіксовано в Печерському районі - 46. При цьому в Солом'янському районі Києва підтверджено 36 випадків коронавірусу, у Дарницькому - 37, у Шевченківському - 36, Голосіївському - 26, Оболонському - 20, Подільському - 21.
Найменше випадків захворювання зареєстровано в Деснянському районі - 16, Дніпровському - 16 і Святошинському - 13.
Простой пример.
У 90% населения планеты в организме есть вирус герпеса.
Если каждому умершему сделать тест на герпес, мы получим в большинстве случаев положительный результат, и таким образом по логике ВООЗ и действующих сейчас по ее распоряжению во всем мире врачей в причине смерти можно смело указать "Герпес".
Легким движением руки получаем "пандемию герпеса" с космической заражаемостью и смертностью.
А теперь попробуем понять, на каком основании ВООЗ вручила всем врачам протокол, в соответствии с которым какие-то простудные симптомы можно диагностировать как коронавирус без дополнительных исследований, а если такой пациент умрет, то в причине его смерти можно ставить "коронавирус" даже без теста
например, 24 марта такой протокол был принят в США, удивительно (?), что после этого сразу же начала расти там смертность
https://www.cdc.gov/nchs/data/nvss/coronavirus/Alert-2-New-ICD-code-introduced-for-COVID-19-deaths.pdf