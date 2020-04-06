Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

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Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

Торгові мережі України забезпечені запасами таких продуктів харчування, як вершкове масло, цукор, соняшникова олія, рис, гречка, мінімум на 20 днів.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Торговельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, соняшникової олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання і гречки на 37 днів споживання", - написав Висоцький.

Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.

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Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки 01
Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки 02

Коронавірус і карантин
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Топ коментарі
+16 Владимир Пономаренко 2f5552a6
Быдло обломали, и оно тихо мукает в стойле)

Они хотели богатых раскулачить, все отнять и поделить.
Теперь богатые забирают у них аппараты вентиляции лёгких, а они шьют себе маску из трусов, хотя эти богатые называют себя "слугами" этого нищебродского говна, которое называет себя народом.
Зеленые, вы не народ, вы биомусор.
На месте Пороха, я бы на ваше спасение ни копейки денег не потратил.
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06.04.2020 14:41
+13 18c49ed2
Запасов масла, сахара, гречки и риса в магазинах на несколько недель, - Минэкономики - Цензор.НЕТ 6488
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06.04.2020 14:37
+12 Tania Shevchenko c2fcd63d
вот реально, не понимаю мотивов Пороха бросать жемчуг перед свиньями. люмпены все также будут проклинать его обвиняя восех грехах , 50% все ще поддерживает Зеленского, они считают, что его целебная моча полезнее реальной помощи Пороха.
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06.04.2020 14:51
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