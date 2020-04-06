Запасів масла, цукру, гречки і рису в магазинах на кілька тижнів, - Мінекономіки. ІНФОГРАФІКА

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Торгові мережі України забезпечені запасами таких продуктів харчування, як вершкове масло, цукор, соняшникова олія, рис, гречка, мінімум на 20 днів.

Про це написав заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тарас Висоцький у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Торговельні мережі забезпечені запасами масла на 25 днів споживання, цукру на 20 днів споживання, соняшникової олії на 25 днів споживання, рису на 25 днів споживання і гречки на 37 днів споживання", - написав Висоцький.

Також він зазначив, що реалізація гречки за останні дні впала на 43%.

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