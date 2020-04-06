Безкоштовно лікуватимуть лише середні та важкі випадки COVID-19, - Степанов

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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що за державні кошти лікуватимуть тільки тих пацієнтів з коронавірусною інфекцією, які перебувають у середньому і важкому стані.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "ТСН", про це він заявив в ефірі "Сніданку з 1+1".

Глядач ефіру запитав міністра, яким чином забезпечуються ліками хворі на COVID-19 (всіма необхідними позиціями чи окремими препаратами), які перебувають на стаціонарному лікуванні (з наявних фондів медичного закладу, змушені купувати самостійно або за допомогою родини), які лікуються амбулаторно (отримують від соціальних працівників за рахунок держави, змушені купувати самостійно).

"На сьогодні питання лікування, особливо середньої тяжкості і важких хворих - це те, що має виконувати держава. І ми зараз в терміновому порядку це переглядаємо. Переглядаємо пакети надання медичних послуг, медичних гарантій для того, щоб там був виділений COVID-19, щоб ми могли лікувати", - відповів Степанов.

Одна з глядачок програми запитала міністра охорони здоров'я, чому лікування COVID-19 не безкоштовне і за які гроші лікуватися людям, які залишилися без роботи.

"Ми насамперед маємо говорити про лікування середньої важкості і важких хворих. Там, де використовуються, зокрема, доволі дорогі лікарські засоби. Держава буде брати це на себе", - відповів він.

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