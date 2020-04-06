Про це повідомляє пресслужба "Укртрансгазу", передає Цензор.НЕТ.
Як зазначили в пресслужбі, це один з найвищих показників наповненості українських сховищ газу на кінець березня за останні десять років. Так, рік тому, станом на 31 березня 2019 року, у ПСГ України зберігалося 8,8 млрд куб. м.
Водночас у 2020 році 1,6 млрд куб. м газу перебуває в режимі "митний склад" (1095 днів без оподаткування митними платежами). Послугою "митний склад" наразі активно користуються трейдери як з України, так і з інших європейських країн та США.
Цьогорічний високий рівень наповнення ПСГ зумовлено низкою чинників:
Як зазначили в пресслужбі, пандемія COVID-19 не вплинула на роботу українських ПСГ. "На сьогодні всі підземні сховища газу працюють у штатному режимі. Зобов’язання перед клієнтами виконуються в повному обсязі. Щоб протистояти поширенню вірусу COVID-19 та зберегти здоров’я наших співробітників, ми перевели частину колективу на віддалену роботу. Тих, хто залишається на робочих місцях, забезпечуємо додатковими засобами захисту та дезінфекції", – зауважив генеральний директор АТ "Укртрансгаз" Сергій Олексієнко.
Если бы он не принимал своих супер конченых решений, у народа не горели бы пердаки, и зима не была такой теплой!
С чего б это?