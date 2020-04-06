Коронавірусом заразилися 8 народних депутатів, - "слуга народу" Качура

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Нардеп від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що станом на 6 квітня коронавірус підтверджено у восьми народних депутатів.

Про це Качура повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, найбільше тих, що заразилися, у фракції "Опозиційної платформи - За життя".

"На сьогодні, за результатами епідеміологічних розслідувань випадків захворювання на COVID-19, у Верховній Раді України підтверджено випадки зазначеної хвороби у народних депутатів України: Віталій Борт - ОПЗЖ, Володимир Ватрас - "Слуга народу", Руслан Горбенко - "Слуга народу" (вилікувався), Ігор Кисельов - ОПЗЖ, Олександр Лукашев - ОПЗЖ, Сергій Рудик - позафракційний, Ганна Скороход - позафракційна, Сергій Шахов - "Довіра" (вилікувався)", - написав Качура.

Нардеп зазначив, що із зараженою Скороход контактували чотири депутати від "СН" - Гео Лерос, Ігор Васильківський, Олександр Санченко та Ольга Саладуха. Також, за його словами, зі Скороход контактували три нардепи з "Європейської Солідарності" - Володимир Вятрович, Ніна Южаніна та Ахтем Чийгоз.







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