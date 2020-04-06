Іранський депутат Норузі заявив, що за збиття літакаи МАУ нікого не заарештовували: "Військові сили добре виконали свої обов'язки"

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Іранський депутат, член комісії з питань законодавства юстиції парламенту Хассан Норузі заявив, що за збитітя українського пасажирського літака МАУ під Тегераном нікого не заарештовували, що суперечить офіційним заявам влади країни.

Про це пише Al Arabia, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

Крім того, збиття цивільного авіалайнера військовими він назвав "гарним виконанням обов'язків".

"Військові сили добре виконали свої обов'язки. Рух літака був дуже підозрілим", - заявив він.

Норузі сказав, що літак нібито "не був під контролем диспетчерської вежі, а опинився під контролем Америки", борт був в Ізраїлі за тиждень до атак, там "його систему безпеки зламали і перехопили управління".

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"На літаку були встановлені спеціальні цілі в Ірані. З огляду на те, що літак контролювався іншими країнами, наші військові добре впоралися зі своїм завданням. Зважаючи на ці докази, було б безглуздо заарештовувати причетних осіб", - сказав він.

Норузі підкреслив, що причетних до смертельної авіакатастрофи не заарештовуватимуть.

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Нагадаємо, 25 січня глава Міністерства закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф повідомив, що винний в аварії літака МАУ поблизу Тегерана перебуває у в'язниці.

Літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.