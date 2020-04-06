Деяким нардепам надсилали СМСки з московського номера: "Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди", - "слуга народу" Чернєв

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Нардеп від "Слуги народу" Єгор Чернєв заявив, що до законопроєкту №2571-д про поліпшення деяких механізмів регулювання банківської діяльності внесли близько 5 тис. правок.

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"За моїми даними, їх (правок. - Ред.) вже близько 5000: група приватівців в парламенті робить все, щоб затягнути його розгляд. Але ми готові пройти весь цей шлях, і як тільки комітет розгляне всі правки, закон відразу ж можна виносити на позачергову сесію", - зазначив нардеп.

Чернєв підкреслив, що "патріотичне крило" "Слуги народу" готується до головної битви": "Перед першим читанням ми не дозволили зірвати засідання Комітету, без якого законопроєкт не можна було внести на голосування, і потім підтримали його в сесійній залі. До речі, на Комітеті був проголосований ідентичний основному законопроєкт, який був зареєстрований пару місяців назад. Це було зроблено, щоб не залишити аргументів опонентам, що не минуло 14 днів з дня реєстрації для подачі альтернативних".

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За його словами, за 3 дні до голосування на засіданні фракції президент абсолютно чітко заявив, що ті депутати, які мріють про дефолт, фактично працюють проти України.

"Він просив підтримати законопроєкт, зі 170 присутніх 167 проголосували "за" на сигнальному голосуванні. Вирішальною була позиція інших, тих, кого не було на засіданні фракції. Я вважаю, що на ухвалення закону в першому читанні вплинуло два фактори: з одного боку, рішуче відкритий виступ патріотичного крила СН на підтримку закону, з іншого боку, робота всередині фракції і авторитет президента - ми змогли досягти ухвалення закону в першому читанні", - розповів Чернєв.

Також нардеп розповів, що на його колег чинився тиск: "Знаю, що деяким колегам розсилалися есемески з якогось московського номера. З дуже довгим і не дуже виразним текстом. Основний їхній зміст: Зеленський - тимчасовий, а Коломойський - назавжди, тому, нібито, не варто ставати його ворогом. Ці есемески надсилались різним депутатам, не тільки з патріотичного крила. Свого роду, психологічна обробка".

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Як повідомлялося, Верховна Рада 30 березня підтримала в першому читанні законопроєкт 2571-д щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності, прийняття якого є однією з двох умов укладення нової угоди з Міжнародним валютним фондом. Другою умовою було ухвалення закону про ринок землі, який парламентарії ухвалили в цілому цього ж дня.

Повний текст інтерв'ю з Єгором Чернєвим читайте тут.