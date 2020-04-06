"Не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу", - син померлої з COVID-19 у Білорусі написав заяву на Лукашенка

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У Полоцький райвідділ внутрішніх справ Вітебської області Білорусі подано заяву з проханням порушити кримінальну справу на президента країни Олександра Лукашенка.

За даними видання "Белсат", її подав Олександр Матвєєв, мати якого померла у Вітебській обласній клінічній лікарні 2 квітня, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву в міліції взяли і зареєстрували під номером 547039. У документі йдеться: "Вимагаю порушити кримінальну справу стосовно Лукашенка Олександра Григоровича, 30.08.1954 р.н.., уродженця с. Копись, Республіка Білорусь, який, перебуваючи на посаді президента Республіки Білорусь, не вжив необхідних заходів щодо захисту населення від поширення особливо небезпечного вірусу, в результаті чого 02.04.2020 року в обласній клінічній лікарні міста Вітебська померла Матвєєва Лідія Дмитрівна".

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Чоловік живе у Франції і приїхати до матері не зміг. 68-річна полочанка Лідія Матвєєва лежала у відділенні неврології у Вітебській обласній клініці кілька тижнів. За словами сина, діагноз їй міняли три рази, а про наявність коронавірусу повідомили тільки в довідці від моргу.

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"Страшно те, що ніякої інформації людям не надходить, прізвища загиблих не публікуються офіційно, все ховається. Люди повинні знати, що відбувається у нас в країні. Карантин необхідний, необхідно захистити лікарів", - розповів Олександр Матвєєв журналістам.

"5 квітня Міністерство охорони здоров'я повідомляло про смерть 8 людей від коронавірусу. За відомою ЗМІ інформацією серед померлих від COVID-19 не було Лідії Матвєєвої. Вранці 6 квітня офіційна статистика надала дані про 13 померлих від коронавірусної інфекції в Білорусі. Імен МОЗ не озвучує", - йдеться в публікації.