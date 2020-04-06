Філатов спростував фейковий пост про відстріл собак у Дніпрі

1975

У соцмережах поширюється фейковий пост нібито міського голови Дніпра з погрозами відстрілювати "незаконних" собак.

Від сьогодні, 6 квітня, в Україні посилили карантин. Тепер громадянам заборонено, зокрема, відвідувати парки, сквери, зони відпочинку, лісопаркові та прибережні зони. Людей, яких застануть за порушенням цього правила, чекає штраф. Винятком є ​​вигул собак нетривалий час із розрахунку - 1 людина на 1 собаку, пише dnepr.info, передає Цензор.НЕТ.

Сьогодні, 6 квітня, в соцмережах почали поширювати нібито пост Бориса Філатова, в якому міський голова погрожує відстрілювати незареєстрованих у КП "Зооконтроль" тварин, яких вигулюють мешканці Дніпра. Мер нібито розпорядився викопати 1000 могил для поховання "незаконних" тварин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Філатов - тим, "кому не доходить": Дніпро підготував 600 могил для можливих жертв коронавірусу

Звертаємо Вашу увагу на те, що цей пост - фейк. Цю інформацію спростував сам Борис Філатов. Він зазначив, що чекає на вибачення від депутатів зі "Слуги народу".

"Я передаю особистий привіт нариківським посіпакам і підручним Бородатої Бабки. Не варто в епідемію розганяти фейки. І так, як би ви не плювалися отрутою і що б не робили, вам доведеться жити з Філатовим-мером ще дуже довго. Щонайменше кілька каденцій. І невідомо, хто кого переживе", - написав Філатов.

Крім того, мер Дніпра закликав містян викладати в соцмережах фото з улюбленцями та хештегом #мої_улюбленці.

"Робіть селфі з вашими собаками, як ви гуляєте на вулиці з ними, і знайте, що кожен ваш улюбленець - мені як рідний! Ми жодного дніпровського чотириногого друга не дамо образити! Ніяким олігархам, ніяким фейкометам ми не залишимо і шансу використовувати наших домашніх тварин у політичних іграх, тим паче в такий складний час. Ті, хто знає мене і живе в Дніпрі, відмінно знає, як я ставлюся до домашніх тварин. Я дуже люблю їх, набагато більше, ніж багатьох нехороших людей, які вчергове сьогодні показали, що в них немає жодної моралі в принципі", - сказав Філатов.



