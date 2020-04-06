За п'ять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ

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За п'ять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ

В рамках кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів зібрано 5 мільйонів гривень на лікування медиків від COVID-19.

"Українські бізнесмени приєдналися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів і запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, що заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проєкту вдалося зібрати вже 5 млн гривень", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МОЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на сайті, підтвердити статус медичного працівника і діагноз COVID-19.

За пять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ 01

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.

Коронавірус і карантин
карантин Мінздоров'я лікування COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+8 Стрелок
т.е. у зеленых даже для лечения медиков денег нет?
доцарювались падлы криворукие
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06.04.2020 16:01
+4 Александр Пушкин 7b40c3f0
США и узкоглазые батон крышат друг на друга в этом деле!!
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06.04.2020 16:03
+3 Василь Грім
5 млн. грн это тратит любой олигарх на рестораны, банкеты в месяц
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06.04.2020 16:00
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