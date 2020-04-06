За п'ять днів на лікування медиків від COVID-19 зібрали понад 5 млн грн, - МОЗ

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В рамках кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів зібрано 5 мільйонів гривень на лікування медиків від COVID-19.

"Українські бізнесмени приєдналися до соціальної кампанії МОЗ #ПідтрімуюЛікарів і запустили платформу, де кожен може допомогти українським медикам, що заразилися при виконанні своїх обов'язків коронавірусною інфекцією. За перші 5 днів існування проєкту вдалося зібрати вже 5 млн гривень", - цитує Цензор.НЕТ повідомлення пресслужби МОЗ.

Щоб отримати допомогу, потрібно залишити заявку на сайті, підтвердити статус медичного працівника і діагноз COVID-19.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України запустило соціальну кампанію підтримки лікарів #ПідтрімуюЛікарів.