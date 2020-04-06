Поліція встановила зловмисника, з вини якого вигоріли 5 гектарів лісництва в Чорнобильській зоні

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, в злочині підозрюється 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив чоловік поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття і траву. Вітром вогонь поширився далі, і палій не зміг загасити багаття.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодій людині. Триває слідство.
Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.
5 квітня там знову зафіксували спалах. Гасіння тривало до понеділка. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.
Ну очень забавный народ!
Зато хоть поржем! Хуже не будет!