Поліція встановила зловмисника, з вини якого вигоріли 5 гектарів лісництва в Чорнобильській зоні

5167

Співробітники Іванківського відділу Нацполіції встановили особу причетного до підпалу лісу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Київської області, в злочині підозрюється 27-річний житель села Рагівка. Як пояснив чоловік поліцейським, він для забави в трьох місцях підпалив сміття і траву. Вітром вогонь поширився далі, і палій не зміг загасити багаття.

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 245 (Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення підозри молодій людині. Триває слідство.

Нагадаємо, 4 квітня рятувальникам надійшла інформація, що в Зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення біля с. Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рятувальники продовжують гасити пожежу в Чорнобильській зоні. ВIДЕО

5 квітня там знову зафіксували спалах. Гасіння тривало до понеділка. За фактом пожежі в Чорнобильській зоні поліція відкрила кримінальне провадження.