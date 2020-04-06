Єрмак хоче принести Зеленському факти корупції одного з нардепів СН: зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу, - "слуга народу" Лерос

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За словами нардепа від СН Гео Лероса, глава ОП Андрій Єрмак хоче відвернути увагу від скандалу з записами його брата викриттям у корупції депутата з партії влади.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав нардеп ("СН") Гео Лерос, передає Цензор.НЕТ.

"Дії Єрмака мають навіть термін - Argumentum ad hominem. Це спростування аргументу в результаті переходу на особистість опонента, а не через заперечення суті аргументу. На його думку виявляється, потрібно довести те, що ми бачили на власні очі, дійсно сталося. Після фіаско, у Єрмака народився новий план і він такий же цинічний, як і його автор. Він хоче принести на стіл Президента факти корупції одного з нардепів "Слуги народу", нібито глава офісу насправді не корупціонер, а борець з корупцією. Розрахунок, що Президент похвалить Главу офісу і публічно викриє нардепа-корупціонера, обрушившись на нього з жорсткою публічною прочуханкою із закликом посадити", - завив Лерос.

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"Цинізм відбувається в тому, що вся корупція санкціонована саме главою офісу і звичайно йому відомо кому і де дозволили реалізовувати ту чи іншу схему. Пізніше я надам докази організованої корупції на найвищому рівні, а поки вдумайтеся в "геніальність" плану. Єрмак не збирається відповідати за свої вчинки, а підставить свою ж людину з системи, щоб врятувати всю систему. Загалом, зараз проходить кастинг "лоха" для такого громовідводу. Вибирають корупціонера з парламенту, бо тоді можна вдавати, що це не відповідальність ОПУ, а чиясь самодіяльність. Дуже сумнівний план, втім як і все, що він робить", - додав Лерос.

"Я, зізнаюся, дуже радий таким ідеям і готовий відразу допомогти в кастингу! Як щодо кума Єрмака, який забезпечує квитками столицю? Це буде дійсно сакральна жертва, а не якийсь там "фермер з коломийського району" або норовливий корупційний конкурент глави офісу Президента. Коля Тищенко зі своїм партнером Комарницьким потрошать столичний бюджет з небаченою зухвалістю. Спіймайте, наприклад, за те, що він намагається закрити цю кримінальну справу зі спортивної контрабанди (прикріпив фото нижче). Вдалого полювання!" - резюмував нардеп.

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Нагадаємо, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

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САП відкрила на підставі відеозаписів кримінальне провадження за фактом можливого скоєння корупційних злочинів під час призначення осіб в органи державної влади.

ДБР відкрило за заявою Андрія Єрмака провадження за 4 статтями: ст. 190 (Шахрайство), стаття 344 (Втручання в діяльність державного діяча), стаття 328 (Розголошення державної таємниці) і стаття 365 (Перевищення влади або службових повноважень).

Адвокат Масі Найєм повідомив, що прокуратура отримала вказівку шукати провадження щодо створення муралів на депутата від "Слуги народу" Гео Лероса, який також є засновником проєкту вуличного мистецтва Art United Us.

Як стало відомо Цензор.НЕТ із власних джерел, Дениса Єрмака, брата глави Офісу президента Андрія Єрмака, 31 березня допитали в Держбюро розслідувань у справі про "записи Лероса".



