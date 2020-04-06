Від COVID-19 померло вже 7 осіб на Івано-Франківщині, - ОДА

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В Івано-Франківській області станом на 6 квітня від COVID-19 померли 7 людей.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив заступник директора Департаменту охорони здоров’я Івано-Франківської ОДА Володимир Чемний.

"В області з підтвердженим діагнозом COVID-19 вже померли 7 людей", - сказав Чемний.

За його словами, останній летальний випадок зафіксували у Калуському районі. Жінці було 72 роки і вона мала супутню патологію. Лікарі стверджують, що ця патологія і вік призвели до важкої вірусно-бактеріальної пневмонії і жінка померла від легеневої недостатності.

Водночас посадовець зауважив, що на Прикарпатті є пацієнти, які одужують від COVID-19. Усі чекають результати другого ПЛР-тесту, який необхідний для остаточного підтвердження подолання коронавірусної інфекції.

"Нині маємо в області п’ять пацієнтів, які клінічно здорові. Втім у них підтвердився лише перший результат ПЛР-тесту на COVID-19. Нині ми очікуємо дослідження другого ПЛР-тесту", - зазначив Чемний.

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