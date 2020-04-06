44 медики захворіли на коронавірус на Тернопільщині, 35 із них - у Монастириському районі

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У Тернопільській області у 44 медичних працівників підтвердили захворювання на COVID-19.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Тернопільський штаб по боротьбі з коронавірусом.

"На Тернопільщині на коронавірус захворіло 44 медики:

35 - у Монастириському районі

2 - в Заліщицькому районі

4 - в Кременецькому районі

1 - у Козівському районі

1 - у Бучацькому районі

1 - лікар із Тернополя (його захворювання не пов'язане з професійною діяльністю)", - сказано в повідомленні.

Станом на 9:00 6 квітня у Тернопільській області зафіксували 160 випадків зараження COVID-19.

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