Позачергове засідання Ради плануємо на цей тиждень, розглянемо зміни до бюджету і законопроєкт про банки, - "слуга народу" Потураєв

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Народний депутат від "Слуги народу" Микита Потураєв розповів, що на цьому тижні Верховна Рада планує зібратися на позачергове засідання.

Про це він розповів у коментарі Цензор.НЕТ.

За його словами, Верховна Рада розгляне зміни до бюджету, а також у другому читанні законопроєкт щодо запобігання скасування націоналізації або ліквідації банків.

"Два головні. Це зміни до бюджету, тому що Рада не підтримала пропозиції уряду і він (законопроєкт. - Ред.) пішов на доопрацювання. І друге читання законопроєкту про націоналізовані банки", - сказав Потураєв.

Крім того, за його словами, на засіданні також можуть розглянути пакет з додаткових заходів підтримки підприємців і підприємств, а також окремих соціальних груп громадян.

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"І ще треба відбити атаки на закон про ринок земель сільськогосподарського призначення. Тобто, з моєї точки зору, як прихильника цього закону, треба відхилити постанови, якими намагаються цей закон заблокувати", - зазначив нардеп.

Потураєв розповів, що "позачергове засідання планується на цей тиждень". "Але на який конкретно день зараз не можу сказати", - додав нардеп.