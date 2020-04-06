Понад 19 тис. медиків заразилися коронавірусом в Іспанії

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В Іспанії кількість заражених коронавірусом COVID-19 медичних працівників досягла 19400.

Про це повідомила представниця координаційного центру з контролю надзвичайних ситуацій в галузі охорони здоров'я Іспанії Марія Хосе Сьєрра, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Близько 19 400 іспанських медичних працівників, включно з лікарями та медсестрами, були заражені новим коронавірусом", - йдеться у повідомленні.

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Це означає, що медичні працівники становлять майже 15% від загальної кількості хворих в Іспанії.

На цей час країна на другому після США місці за кількістю хворих на коронавірус COVID-19. За даними сайту Worldometer, станом на 6 квітня в Іспанії зафіксували 135 032 випадків зараження COVID-19 та 13 055 смертей. Ще більше 40 тис. осіб одужали. Як повідомлялося, в Іспанії за останню добу зафіксовано 637 смертей від коронавірусу, що є найменшою кількістю летальних випадків за один день з 24 березня.