Сім літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19 прибудуть в Україну на цьому тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

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Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що на цьому тижні очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, така інформація прозвучала під час щоденної селекторної наради глави держави з представниками уряду та державних відомств.

За словами Тимошенка, на момент початку тотального масочного режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті.

Трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

"Україна зараз виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски у місцеві аптеки", - підкреслив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Додатково Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня або відділення зараз не можуть бути закриті.

Нагадаємо, 29 березня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем з Китаю - засобами захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Минулого тижня прибуло ще два літаки.

Наприкінці березня 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань прибули літаком із Південної Кореї. Також очікувалася доставка ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання і респіратори високого ступеня захисту.

Повідомлялося також, що з 2 квітня повітряний міст із Китаєм для поставки медматеріалів працює щодня без вихідних та перерв.