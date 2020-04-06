Сім літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19 прибудуть в Україну на цьому тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

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Сім літаків зі спецзасобами для протидії COVID-19 прибудуть в Україну на цьому тижні, - заступник голови ОП Тимошенко

Секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко повідомив, що на цьому тижні очікується прибуття семи літаків зі спецзасобами.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, така інформація прозвучала під час щоденної селекторної наради глави держави з представниками уряду та державних відомств.

За словами Тимошенка, на момент початку тотального масочного режиму ці засоби індивідуального захисту повністю доступні в інтернеті.

Трохи повільніше маски доходять до аптек, де їх дуже швидко розкуповують.

"Україна зараз виготовляє майже 900 тисяч масок на добу. До того ж ми ще імпортуємо. Перевіряємо, як доходять маски у місцеві аптеки", - підкреслив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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У відповідь президент доручив негайно зібрати дані про потреби всіх аптечних мереж і за допомогою державних структур закупити стільки масок, скільки їм потрібно.

Додатково Володимир Зеленський звернув увагу на те, що жодна лікарня або відділення зараз не можуть бути закриті.

Нагадаємо, 29 березня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем з Китаю - засобами захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Минулого тижня прибуло ще два літаки.

Наприкінці березня 1 тис. коробок ПЛР-тестів на 100 тис. тестувань прибули літаком із Південної Кореї. Також очікувалася доставка ще 100 тис. таких тестів, 40 тис. окулярів багаторазового використання і респіратори високого ступеня захисту.

Повідомлялося також, що з 2 квітня повітряний міст із Китаєм для поставки медматеріалів працює щодня без вихідних та перерв.

Коронавірус і карантин
карантин маска літак Тимошенко_Кирило Офіс Президента COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+5 133133
Куда оно ото всё девается, шо каждый день самолётами по 10 миллионов привозят ?
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06.04.2020 16:56
+2 Ольга Мартынюк 8c212b17
потом продают в другие страны, а тесты себе делают каждый день, потому что в регионах их очень экономят
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06.04.2020 16:58
+2 Шрек Баблокат
Семь самолетов со спецсредствами для противодействия COVID-19 прибудут в Украину на этой неделе, - замглавы ОП Тимошенко - Цензор.НЕТ 8797
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06.04.2020 17:02
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