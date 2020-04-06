На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання. ФОТО

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Служба безпеки України блокувала в Сумській області незаконне переміщення за кордон продукції військового призначення, яке підлягає державному експортному контролю, а також нелегальний перетин кордону громадянином Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання 01

За попередніми даними слідства, двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Оперативники спецслужби також отримали інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії.

Правоохоронці блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетину держкордону. У ході слідчих дій у зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.

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На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання 02

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Силовики
Правоохоронні органи Росія СБУ Сумщина
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Топ коментарі
+6 АЛЕКС БОС
Да нет. Свинарчук живее всех живых и претензий к нему нет.
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06.04.2020 17:04
+5 Paulo Kit
Свинарчук обеспечивал украинскую армию в критические моменты её существования. А при Ермаках как раз участились случаи "братской помощи" армии Мордора.
В прочем у вас как всегда -- какая разница.
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06.04.2020 17:22
+4 Влад Яресько
по-моему это очередной пиар СБУ
если взяли со склада -- это не болтик
значит есть цепочка
///сядет Микола. курьер ///
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06.04.2020 17:16
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