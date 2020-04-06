На Сумщині СБУ блокувала незаконне переміщення до Росії військового обладнання. ФОТО

4808

Служба безпеки України блокувала в Сумській області незаконне переміщення за кордон продукції військового призначення, яке підлягає державному експортному контролю, а також нелегальний перетин кордону громадянином Росії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередніми даними слідства, двоє мешканців Великописарівського району намагалися нелегально переправити до РФ прилад до військової техніки. Оперативники спецслужби також отримали інформацію, що за гроші ділки пообіцяли іноземцю приховано переправити його через державний кордон до Росії.

Правоохоронці блокували діяльність підозрюваних під час спроби незаконного перетину держкордону. У ході слідчих дій у зловмисників виявлено військове спорядження, яке вони намагалися нелегально перемістити за межі нашої країни.

Читайте також: Контррозвідники і слідчі СБУ викрили на Харківщині злочинну схему фінансування терористів "Л/ДНР". ФОТОрепортаж

Вирішується питання щодо повідомлення фігурантам про підозру за ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) та ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.