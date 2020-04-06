У Центральному військовому госпіталі вручили нагороди пораненим воїнам, які проходять там лікування і реабілітацію. ФОТОрепортаж

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Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Сирський вручив нагороди воїнам, які перебувають на лікуванні в Центральному військовому госпіталі в Києві.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

У Центральному військовому госпіталі вручили нагороди пораненим воїнам, які проходять там лікування і реабілітацію 01

Серед тих, хто отримав нагороди - військовослужбовці з військових частин оперативних командувань "Північ" і "Захід".

У Центральному військовому госпіталі вручили нагороди пораненим воїнам, які проходять там лікування і реабілітацію 02
У Центральному військовому госпіталі вручили нагороди пораненим воїнам, які проходять там лікування і реабілітацію 03

"Генерал-лейтенант Сирський разом з нагородами вручив бійцям цінні подарунки, передав фрукти та інші необхідні повсякденні речі, зокрема медичні маски", - йдеться в повідомленні.

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У Центральному військовому госпіталі вручили нагороди пораненим воїнам, які проходять там лікування і реабілітацію 04
У Центральному військовому госпіталі вручили нагороди пораненим воїнам, які проходять там лікування і реабілітацію 05

Операція Об'єднаних сил
армія Київ поранення Олександр Сирський
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