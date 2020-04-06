Померлий священник не спровокував спалах COVID-19 на Тернопільщині, оскільки був уже не єдиним хворим, - санлікар області Чайчук

Про це кореспондентові Укрінформу повідомила головний державний санітарний лікар області Оксана Чайчук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми маємо статистику. А з неї видно, що у ті дні, коли було виявлено коронавірус у священника, в районі, зокрема 13-15 березня, були зафіксовані захворювання в інших жителів. Це люди, які не спілкувалися із отцем", - сказала Чайчук.
За її словами, священник, який помер, мав низку захворювань, які і вплинули на подальший перебіг COVID-19 у пацієнта.
Така обставина ускладнила ситуацію, що й призвело до летального наслідку.
Чайчук також повідомила, що в області в останні дні забезпечення лікарень засобами індивідуального захисту суттєво поліпшилося, медики мають усе необхідне, аби лікувати хворих.
Нагадаємо, 21 березня 2020 року коронавірус на Тернопільщині діагностували у священника.
Пізніше стало відомо, що поліція розшукує майже пів тисячі людей, які контактували на Тернопільщині із зараженим коронавірусом священником Олегом Вінницьким.
6 квітня чоловік помер.