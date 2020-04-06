З телеканалами домовилися під час телеуроків не показувати політичні сюжети, - заступник голови ОП Тимошенко

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Офіс президента України домовився з усіма телеканалами, які показують уроки в рамках проєкту "Всеукраїнська школа онлайн", щоб під час трансляцій в їхньому ефірі не було ніяких політичних сюжетів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Детектор медіа", про це заявив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Блогер Сергій Наумович 6 квітня на своїй сторінці в Facebook повідомив, що телеканал ZIK перед початком телеуроків показував рекламу Віктора Медведчука і його партії "Опозиційна платформа - За життя". Блогер Роман Шрайк розповів про схожу ситуацію на телеканалі "112 Україна".

Кирило Тимошенко, зі свого боку, обговорив цей інцидент із представником каналу ZIK.

"За хвилин 10-15 до початку телеуроків у них ішов якийсь із політичних сюжетів. Ми попросили, як ми з ними домовлялися спочатку, щоб не було політики - вони підтвердили, вибачилися. І далі не буде ніякої політики", - розповів він.

Тимошенко уточнив, що ці домовленості стосуються всіх каналів.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що щоранку, о 10:00, з понеділка по п'ятницю уроки транслюватимуть українські телеканали.

11 березня Кабінет міністрів затвердив заходи в зв'язку з епідемією коронавірусу. Школи, виші і дитсадки закрили на 3 тижні, пробне ЗНО відклали.

Нагадаємо, в Міносвіти повідомили, що Державну підсумкову атестацію для 4-х і 9-х класів буде скасовано, а ЗНО перенесено.

25 березня Кабінет Міністрів України продовжив карантинні заходи, введені для боротьби з коронавірусом, на 30 днів.

Крім того, 25 березня Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації по всій країні терміном на 30 днів.

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