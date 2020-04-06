У Львові з 6 квітня запровадили проїзд у громадському транспорті за спецперепустками

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Весь громадський транспорт у Львові 6 квітня перейшов у режим перевезень за спецперепустками.

Про це повідомляє пресслужба міськради, передає Цензор.НЕТ.

"Від сьогоднішнього дня весь громадський транспорт переходить в режим спецперевезень. Це означає, що у транспорті будуть перевозити лише певну категорію громадян — це працівники сфер, які забезпечують життєдіяльність міста. Зокрема це працівники медичних установ, продуктових магазинів, банків, сфери енерго- і водозабезпечення, працівники соціальних служб, прокуратури та інших установ", - повідомила заступник міського голови Львова Ірина Маруняк.

Згідно з рішенням міської комісії з надзвичайних ситуацій, водій і пасажири повинні перебувати в салоні транспорту в масках, а перевозити можна тільки сидячих пасажирів.

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За словами Маруняк, керівники установ повинні видати співробітникам посвідчення або довідки, які свідчать про те, що вони є працівникам відповідних структур. Довідку повинен підписати керівник підприємства і поставити мокру печатку.