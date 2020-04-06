Мінекоенерго закликає громадян не спалювати суху рослинність

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Такі дії мають жахливі наслідки як для довкілля, так і для здоров'я оточуючих. Особливі погодні умови - малосніжна зима, рання весна - цьогоріч призвели до рекордного дефіциту вологи в ґрунті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

Мінекоенерго звертається до громадян з вимогою дотримуватися законодавства і не спалювати суху рослинність.

За даними ДСНС, ліквідація таких пожеж відрізняється від інших тривалістю та потенційною можливістю збільшення масштабів. Для їхнього гасіння потрібно залучати значну кількість рятувальних сил, пального і спецтехніки на тривалий термін. Адже на відкритій території в безвітряну погоду вогонь може розповсюджуватися зі швидкістю до 4-х кілометрів на годину, а у вітряну – до 30. Висота полум’я сягає двох метрів, а при сильному вітрові з різкими змінами напрямку та швидкості, розмір таких пожеж протягом 15-30 хвилин збільшується в 2-3 рази.

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Основною причиною виникнення пожеж на відкритих територіях є саме людський фактор — можна легко підтвердити вражаючими статистичними показниками. Лише за минулу добу маємо 693 випадки загорянь на відкритих територіях та у природних екосистемах! Вогонь охопив 984 гектари.

Стаття 245 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

Таке правопорушення карається штрафом від 5 100 гривень до 8 500 гривень, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.