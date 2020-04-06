Венедіктова має надати офіційні роз'яснення про тиск на Трепака заради повідомлення про підозру Стерненку, - "слуга народу" Василів

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Звернення щодо обставин, викладених колишнім заступником генпрокурора Віктором Трепаком у рапорті, буде офіційно відправлено на ім'я генпрокурора Ірини Венедіктової.

Про це повідомив у Facebook нардеп від "Слуги народу" Ігор Василів, передає Цензор.НЕТ.

"Як голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради щодо розслідування вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших громадських активістів не можу лишатися осторонь повідомлень ексзаступника Генпрокурора Віктора Трепака щодо можливого тиску на нього з метою підписання підозри громадському активісту Стерненку.

Переконаний, що це суперечить не тільки процесуальному законодавству, а й морально-етичним нормам.

Вимагаємо надати офіційні роз’яснення щодо тиску на Віктора Трепака з метою підписання підозри громадському активісту Сергію Стерненку та звільнення від функціональних обов’язків щодо координації департаменту, який розслідував справу вбивства Катерини Гандзюк та нападів на інших активістів.

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Відповідне звернення, щодо обставин викладених Віктором Трепаком у рапорті буде офіційно надіслано на ім’я Генпрокурора Ірини Венедіктової", - написав нардеп.

Нагадаємо, 4 квітня колишній заступник генерального прокурора Віктор Трепак повідомив, що генеральний прокурор Ірина Венедіктова заявила йому про необхідність повідомити про підозру одеському активісту Сергію Стерненку.

За його словами, після розмови з керівництвом відповідного департаменту і прокурорами, які ведуть цю справу, також було вирішено, що "підстав для повідомлення Стерненкові про підозру у вчиненні будь-якого злочину немає". Генпрокурору направили рапорт із аргументацією щодо відсутності підстав для повідомлення про підозру Стерненкові.

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова відсторонила свого заступника Віктора Трепака від всіх справ, розслідуванням яких займається Служба безпеки, в тому числі, про напад на активістку Катерину Гандзюк. Після цього Трепак написав заяву про звільнення.

Також, 25 березня в Офісі Генерального прокурора відбулася зустріч Венедіктової з мііністром МВС Арсеном Аваковим і головою Нацполіції Ігорем Клименком, на якій обговорювали стан досудового розслідування у справі Павла Шеремета.

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Поруч зі справою Шеремета на нараді названо актуальною і резонансною справу активіста Стерненка, на якого було скоєно кілька замахів, і під час одного з яких загинув нападник.

Венедіктова заявила, що відставка Віктора Трепака - його рішення, а справу одеського активіста Сергія Стерненка обговорювали, оскільки про це говорив нардеп Олександр Дубінський у Верховній Раді, коли розглядалося її призначення на посаду.