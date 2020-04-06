Український курсант Совенко став найкращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТО

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Український курсант Антон Совенко отримав звання найкращого іноземного випускника британської Королівської військової академії Сандгерст.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства Великої Британії в Україні.

Другий рік поспіль українські курсанти отримують особливі відзнаки Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в м. Сандгерст.

Цього року українець Антон Совенко з Військової академії в Одесі отримав відзнаку найкращого закордонного випускника за показниками військової, академічної та практичної підготовки.

"Від самого початку навчання він проявив себе як талановитий курсант, наполегливо працював над академічними дисциплінами, зокрема й у свій вільний час, аби не лише не відставати, а й перевершувати інших слухачів престижної британської академії, для яких англійська була рідною. Парубок представляв Королівську академію Сандгерст на міжнародних змаганнях із баскетболу та тренував команду з боксу, оскільки його рівень у цій спортивній дисципліні був зависокий, аби змагатися з іншими курсантами", - говориться в повідомленні.

Нагадаємо, у 2019 р. Артем Бараненко, курсант Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, отримав "Шаблю найкращого закордонного випускника" Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті.