Перша партія захисних костюмів для медиків, закуплених Фондом Порошенка, надійшла в лікарні низки областей і міста Києва

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Перша партія захисних медичних костюмів від Фонду Порошенка та компанії Рошен, які були закуплені та доставлені з Китаю, передається до лікарень у регіонах України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано у Фейсбуці Фонду Порошенка.

У повідомленні зазначається: "Зокрема, у лікарні Чернівецької області - 1500 комплектів, міста Києва - 3050 комплектів, Вінниччини - 1500 комплектів, Кременчука (Полтавська область) - 400 комплектів, Чернігова - 1050 комплектів, Білої Церкви - 700 комплектів та Броварів (Київська область) - 600 комплектів.

200 комплектів надійдуть до лікарень Тернопільської області, 200 - в Івано-Франківську область. 200 комплектів на Одещину, 150 в Рівненську область. 150 комплектів надійде на Черкащину, ще 100 - на Закарпаття.

Як відомо, Фонд Порошенка та компанія Рошен вже закупили 30 тисяч захисних костюмів для медичних працівників з Китаю, і ще 100 тисяч закуповують у Південній Кореї. Їхня доставка очікується у квітні.

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Також кондитерська корпорація Рошен закупила 10 портативних рентген-апаратів виробництва Південної Кореї. Їх очікують доставити в Україну через два тижні. Такі апарати дають можливість оперативно виявляти пневмонію у коронавірусних пацієнтів. У компанії повідомили, що апарати були замовлені ще в березні, однак через надзвичайний ажіотаж на глобальному ринку медобладнання їх можливо отримати не раніше середини квітня".