Від початку року в екосистемах виникло пожеж на 25% більше, ніж торік. Головна причина - людський фактор, - ДСНС

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Від початку року в екосистемах України виникла 14 тис 821 пожежа, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий.

"Вогонь охопив понад 10 тис га землі, знищуючи все живе на своєму шляху. Кілька днів тому до цього додалися пожежі в зоні відчуження, де зараз борються з ними наша авіація і наші рятувальники. Яка ж основна причина цих пожеж? В 99% це людський фактор: люди або свідомо випалюють поля, або нехтують правилами пожежної безпеки", - сказав Хорунжий.

Він зазначив, що підрозділи ДСНС зараз завантажені боротьбою з пожежами в екосистемах та заходами з протидії поширення коронавірусу в країні. "Коронавірус ми точно переможемо, а от чи дістанеться нашим нащадкам наша квітуча земля? Давайте поставимося до цієї глобальної проблеми дуже серйозно. І кожен на своєму місці докладе максимум зусиль, щоб наша земля, наша квітуча Україна залишилася нашим нащадкам", - сказав Хорунжий.

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