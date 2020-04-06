Літній співробітник "Укроборонпрому" помер від коронавірусу, - Найєм

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Літній співробітник "Укроборонпрому" помер від коронавірусу, - Найєм

Співробітник державного підприємства, що входить у концерн "Укроборонпром" помер від коронавірусу 6 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Фейсбуці заступник директора концерну Мустафа Найєм.

Він зазначив: "В одній зі столичних лікарень помер працівник одного з наших київських підприємств, який захворів коронавірусом і перебував останніми днями у важкому стані.

Я про нього писав у п'ятницю. Чоловікові було 72 роки. Він працював на підприємстві майже півстоліття, з 1975 року. За фахом токар. Дуже співчуваємо родині і колективу. Дякуємо медикам, які боролися за життя нашого колеги.

Зараз це єдиний випадок захворювання і смерті від коронавірусної інфекції в державних оборонних підприємствах зі складу "Укроборонпрому". Загалом для наших підприємств коронавірус особливо великий виклик, тому що чверть наших співробітників перебувають у зоні підвищеного ризику, а це майже 17 000 співробітників, третина з яких все ще продовжують ходити на роботу, підтримуючи критичну інфраструктуру оборонних підприємств".

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Коронавірус і карантин
карантин Найєм Укроборонпром COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+16 Совестно за Брата
Пожилой сотрудник "Укроборонпрома" скончался от коронавируса, - Найем - Цензор.НЕТ 42
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06.04.2020 19:08
+11 я гражданин Украины
Сумно ...Так як і те , що сьогодні в Україні Токаря як спеціаліста- профі, як кажуть дньом з огнем не знайдеш....- зате "юристів та економісті" безмізкових "наплодили " що.... Тому в Економіці маем що маем..., відносно "Права" і говорити не хочеться...
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06.04.2020 19:08
+6 Ali Hasan
Мабуть цього чоловіка лікували неналежним чином, бо він не слуга народу чи олігарх.
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06.04.2020 19:07
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