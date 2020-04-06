Фінляндія планує організовувати чартери для сезонних працівників з України та інших країн

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Мінпраці Фінляндії планує організувати чартери для доставки в країну сезонних сільгоспробітників з України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Yle, у Фінляндії українці перед виходом на роботу пройдуть двотижневий карантин.

Зазначається, що через обмеження, запроваджені у зв'язку з епідемією коронавіруса, фінські фермери зіткнулися з гострим дефіцитом робочої сили. За їхніми словами, багато продуктів харчування можуть закінчитися і вартість їжі підвищиться, якщо весняні польові роботи не буде проведено в строк.

Брак працівників відчувається не тільки у Фінляндії. Така ж ситуація у всій Європі. У ситуації, що склалася, під загрозою може опинитися збір врожаю овочів, ягід і винограду.

На фінських фермах традиційно працюють сезонні працівники з України, Росії і Таїланду.

Зараз міністерство праці вивчає можливість організувати чартерні рейси для українських працівників.

Старший фахівець Мінпраці Лаура Перхеентупа повідомила, що в міністерстві у спішному порядку працюють над цим планом. За словами чиновниці, йдеться приблизно про 1500 працівників із третіх країн - вони критично важливі для фінського сільського господарства.

Також у Фінляндії планують запустити спеціальну рекламну кампанію з тим, щоб залучити на ферми місцевих жителів із безробітних, відправлених у примусову відпустку, студентів, школярів і біженців.

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