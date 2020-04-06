Зеленський відповів на петицію про протокол ТКГ, який передбачає Консультативну раду з ОРДЛО

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Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію на його офіційному сайті від 16 березня з вимогою відкликати підписи представника України в ТКГ Леоніда Кучми і голови Офісу президента Андрія Єрмака під протоколом засідання ТКГ 11 березня.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт глави держави.

"За результатами засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року було підписано робочий документ - Протокол, який носить декларативний характер і не передбачає настання правових наслідків (виникнення зобов’язань сторін), у тому числі жодним чином не легітимізує суб’єктність ОРДЛО. Протокол не є міжнародним договором, як це визначено в статті 2 Закону України "Про міжнародні договори України", відтак уповноваження Президентом України на підписання/рішення про відкликання підписів під робочим документом засідання ТКГ у Мінську 11 березня 2020 року не регламентовано законодавством", - говориться в документі.

Наголошується, що склад ТКГ чітко визначений у преамбулах Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 5 вересня 2014 року, та Меморандуму про виконання положень Протоколу за підсумками консультацій Тристоронньої контактної групи стосовно кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 19 вересня 2014 року.

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Запрошені з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях України можуть бути залучені до дискусій на майданчику ТКГ та в її робочих підгрупах, у тому числі до будь-яких консультативних механізмів, виключно у разі досягнення згоди у тристоронньому форматі – між Україною, Росією та ОБСЄ.

У відповіді Зеленського вказується, що підписання Протоколу ТКГ 11 березня 2020 року є частиною поточної роботи з реалізації Комплексу заходів щодо виконання Мінських домовленостей від 12 лютого 2015 року, а також інших документів, які складають "пакет" досягнутих у Мінську домовленостей.

Зокрема, у пунктах 9, 11 та 12 згаданого Комплексу заходів передбачається проведення консультацій та узгодження в рамках ТКГ низки питань (відновлення Україною контролю за держкордоном, місцеві вибори, конституційна реформа) з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей. Пунктом 7 Протоколу за підсумками консультацій ТКГ стосовно спільних кроків, спрямованих на імплементацію Мирного плану Президента України П.Порошенка та ініціатив Президента Росії В.Путіна від 5 вересня 2014 року, передбачено продовження інклюзивного загальнонаціонального діалогу.

Зазначається, що в Протоколі ТКГ від 11 березня 2020 року було зафіксовано намір щодо створення механізму практичної організації таких консультацій.

"Як передбачається, Консультативна рада має стати технічним інструментом із дорадчими функціями в рамках політичної підгрупи ТКГ для обговорення згаданих вище питань за участю громадян України - як вимушених переселенців, так і українців, що мешкають на тимчасово окупованих територіях. Питання щодо створення Консультативної ради підлягає також предметному опрацюванню із нашими міжнародними партнерами – учасниками Нормандського формату", - сказано у відповіді Зеленського на петицію.