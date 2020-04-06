Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) перебуває на самоізоляції

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Настоятель Києво-Печерської Лаври Павло (Лебідь) перебуває на самоізоляції після того, як у кількох ченців обителі було виявлено коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в коментарі hromadske повідомив митрополит Української православної церкви Московського патріархату Климент.

Також він розповів про самопочуття митрополита Лаври Павла (Лебедя), який здав тести на коронавірус.

"Я з ним сьогодні спілкувався по телефону, він почувається прекрасно, гарний настрій, гарне здоров'я у нього. У нього є хронічні захворювання різні. Щодо цієї хвороби, яка сьогодні цікавить усіх найбільше, він консультувався з фахівцями, з лікарями і лікарі сказали, що йому потрібно бути вдома, немає необхідності перебувати в лікарні... Аналізи і всі дослідження проводяться", - розповів Климент.

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За його словами, кілька ченців із симптомами застуди звернулися до лікаря, який обслуговує Києво-Печерську лавру.

Напередодні стало відомо, що братію Києво-Печерської лаври протестували на наявність COVID-19. Зокрема, тест зробили і наміснику лаври митрополиту Павлу. У чотирьох служителів діагностували коронавірус.