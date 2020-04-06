Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу. ФОТО

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Допомогти зберегти малий і середній бізнес під час і після епідемії коронавірусу - одне з ключових завдань влади. Про це йшлося на нараді під головуванням президента України Володимира Зеленського, на якій були присутні представники уряду і банківського сектора.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу 01

"Малий і середній бізнес сьогодні страждає найбільше, адже не може працювати і не має великої фінансової "подушки". А саме бізнес - це робочі місця і податки", - підкреслив Зеленський.

На нараді обговорили створення інструментів для кредитування нових підприємців і підтримки наявних завдяки кредитним канікулам і компенсації відсотків по кредитах так, щоб не збільшити кількість прострочених позик.

Президент також зазначив, що нові інструменти мають показати підприємцям, що "білими" бути вигідно.

Зеленський ініціював створення кредитних програм для підтримки малого та середнього бізнесу під час епідемії коронавірусу 02

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"Світ змінився. Працювати "в тіні" сьогодні невигідно. Треба стимулювати зайнятість, запобігаючи неконтрольованій інфляції", - сказала радник керівника Офісу президента України з банківських питань Вікторія Страхова.

"Потрібно створити нові і переосмислити наявні програми підтримки, тобто розширити підтримку тих, хто вже працює в різних сферах. Зберегти бізнес зараз - це як дозволити країні дихати і жити в майбутньому", - резюмував Зеленський.

Зазначається, що учасники наради вже найближчими днями представлять дієві програми для підтримки українського підприємництва.

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Топ коментарі
+17 18c49ed2
Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 612
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06.04.2020 19:56
+11 ptn hlo 428037f7
Зеленский инициировал создание кредитных программ для поддержки малого и среднего бизнеса во время эпидемии коронавируса - Цензор.НЕТ 8203
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06.04.2020 20:01
+9 Стрелок
опять "кредиты под 3 % для бизнеса и персональную няню"? спасибо - уже было. шутка озвученная второй раз перестает быть смешной
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06.04.2020 19:57
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