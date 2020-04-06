Чоловіка, який торгував шашликом, оштрафували на 17 тис. грн за порушення карантину на Донеччині

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6 квітня Красноармійський міськрайонний суд Донецької області притягнув до адміністративної відповідальності за порушення правил карантину чоловіка, який торгував шашликом.

Чоловікові доведеться сплатити штраф у розмірі 17000 грн, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на портал судової влади України.

Відповідно до протоколу про адміністративне правопорушення, вдень 21 березня 2020 року громадянин А. здійснював торгівлю шашликом з обслуговуванням з магазину, чим порушив пункти 2 та 3 Постанови КМУ №211 від 11 березня 2020 року, а також розпорядження Покровської міської ради №160 від 11 березня 2020 року.

В судовому засіданні чоловік обставини адміністративного правопорушення не визнав, пояснив, що не знав про заборону.

Проте, факт вчинення правопорушення громадянином А. підтверджується зібраними матеріалами справи, відеозаписом, фотоілюстрацією, зазначається в повідомленні.

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Оцінюючи в сукупності зібрані та досліджені докази, суд прийшов до висновку, що громадянин А. скоїв адміністративне правопорушення, передбачене статтею 44-3 КУпАП, яке полягає в порушенні правил щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України "Про захист населення від інфекційних хвороб", іншими актами законодавства, а також рішень органів місцевого самоврядування з питань боротьби з інфекційними хворобами.

З огляду на обставини справи та особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, суд визнав винним громадянина А. у скоєнні адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 44-3 КУпАП, та призначив покарання у вигляді штрафу в розмірі 17000 гривень.

Постанова суду не набрала законної сили та може бути оскаржена в апеляційному порядку впродовж десяти днів.

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