"Посвяткуйте вдома. Це вкрай важливо", - Кличко закликав киян не йти до церков на Великдень

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Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що звернувся до представників усіх конфесій із закликом максимально обмежити присутність людей у храмах на Великдень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це київський міський голова заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.

"Наближається велике свято Великодня, і багато людей збираються піти до церкви. Ми не можемо заборонити, це бажання кожного. Я зустрічався з представниками всіх конфесій, я звернувся до них максимум, якщо можливо, обмежити присутність людей у ці дні, і звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, посвяткуйте цей день вдома. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.

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