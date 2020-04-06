"Посвяткуйте вдома. Це вкрай важливо", - Кличко закликав киян не йти до церков на Великдень

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"Посвяткуйте вдома. Це вкрай важливо", - Кличко закликав киян не йти до церков на Великдень

Мер Києва Володимир Кличко повідомив, що звернувся до представників усіх конфесій із закликом максимально обмежити присутність людей у храмах на Великдень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це київський міський голова заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" в понеділок.

"Наближається велике свято Великодня, і багато людей збираються піти до церкви. Ми не можемо заборонити, це бажання кожного. Я зустрічався з представниками всіх конфесій, я звернувся до них максимум, якщо можливо, обмежити присутність людей у ці дні, і звертаюся до всіх: якщо у вас є можливість, будь ласка, посвяткуйте цей день вдома. Це вкрай важливо", - сказав Кличко.

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Великдень Коронавірус і карантин
карантин Кличко Великдень COVID-19 коронавірус
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+15 саша паламарчук
"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 9469
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06.04.2020 20:37
+13 саша паламарчук
Зі слів очевидця.....

"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 4381
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06.04.2020 20:35
+10 Топ Ган
"Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 4900 "Попразднуйте дома. Это крайне важно", - Кличко призвал киевлян не идти в церкви на Пасху - Цензор.НЕТ 6489
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06.04.2020 20:44
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