Жорстокий карантин: поліція VS люди. ВIДЕО

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У новому випуску "Без цензури" Марина Данилюк-Ярмолаєва розбирає по кісточках карантин від Авакова. Жорсткий карантин: поліція люди

Як карантин по-українськи виродився в ганебний спектакль, де боротися вирішили не з вірусом, а з власними громадянами, які не хочуть тихо спиватися в чотирьох стінах?

Чому активного молодика, який вирішив прогулятися порожнім парком, чекає набагато більше проблем, ніж п'яниць, які здають награбоване в ломбарди?

Як вийшло, що пробіжки і спорт - поза законом? І чому українська влада експортує з-за кордону тільки досвід заборон, а не підтримки громадян, які і без того постраждали?

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