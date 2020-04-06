Україна направила Ірану ноту у зв'язку із заявами депутата Норузі про збитий літак МАУ, - Зеленко

4117 18
Україна направила Ірану ноту у зв'язку із заявами депутата Норузі про збитий літак МАУ, - Зеленко

Україна вкотре закликає Іран забезпечити повне та неупереджене розслідування обставин збиття літака "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року. Відповідну ноту направлено до МЗС Ірану.

Про це Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко занепокоєні заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому наше Посольство в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення", - сказано в повідомленні.

В українському МЗС вкотре закликали Іран дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечити проведення повного та неупередженого кримінального і технічного розслідування обставин збиття літака Міжнародних авіаліній України 8 січня 2020 року.

Нагадаємо, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

Читайте також: Україна поки не отримала чорні скриньки збитого в Ірані українського літака, - Кулеба

Катастрофа літака МАУ в Ірані
Іран посольство України Зеленко
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5 Василь Грім
Кроме ноты нужно ещё выразить и обеспокоенность, иначе не считается.
А вообще, эти иранские муллы и мракобесы срали на ноты, на обеспокоенности и на самого Зеленского.
показати весь коментар
06.04.2020 21:02
+3 Sergii Ustim
Кто еще не вытирал ноги об Украину, с кем нам еще мириться?
показати весь коментар
06.04.2020 21:24
+3 Yakov Nemo
Вот реально ни кому , не желал , шоб вы Твари в Иране все сдохли Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 5375Они же херню несут и не краснеют , а как же он тогда сел в Тегеране если он не свой , и такой прилетел из Израиля Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 855 Как он сел , вы его уже тогда должны были сбить Украина направила Ирану ноту в связи с заявлениями депутата Норузи о сбитом самолете МАУ, - Зеленко - Цензор.НЕТ 855 Твари
показати весь коментар
06.04.2020 21:39
Дивитись коментарі