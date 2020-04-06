Україна направила Ірану ноту у зв'язку із заявами депутата Норузі про збитий літак МАУ, - Зеленко

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Україна вкотре закликає Іран забезпечити повне та неупереджене розслідування обставин збиття літака "Міжнародних авіаліній України" 8 січня 2020 року. Відповідну ноту направлено до МЗС Ірану.

Про це Укрінформу повідомила речниця МЗС Катерина Зеленко, передає Цензор.НЕТ.

"Ми глибоко занепокоєні заявами представника парламенту Ісламської Республіки Іран, тому наше Посольство в Тегерані невідкладно направило до Міністерства закордонних справ Ірану ноту з вимогою надати відповідні роз’яснення", - сказано в повідомленні.

В українському МЗС вкотре закликали Іран дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань та забезпечити проведення повного та неупередженого кримінального і технічного розслідування обставин збиття літака Міжнародних авіаліній України 8 січня 2020 року.

Нагадаємо, іранський депутат, член комісії з питань законодавства та юстиції парламенту Ірану Хассан Норузі назвав "правильним" збиття літака МАУ і заявив, що нікого з причетних не затримали.

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