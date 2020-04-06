В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА

3415 10
В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА

Лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я в Одесі підтвердив ще 3 випадки захворювання COVID-19.

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.

"Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985 р.н. і двох чоловіків 1941 г.р. і 1959 р.н. За словами пацієнтів, жоден із них за межі країни не виїжджав. Зараз вони отримують медичну допомогу і надають дані про коло контактних осіб", - написав чиновник.

На даний момент, в Одеській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.

Читайте також: Новий випадок COVID-19 підтверджено у жителя Одеси, загалом в області виявлено 27 інфікованих, - глава Одеської ОДА Куций

В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА 01

Коронавірус і карантин
карантин Одеса Одеська область Куций Максим COVID-19 коронавірус
Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+7 buannaichidh sinn
6 квітня 2020. В Туреччині заборонили продаж медичних масок громадянам за гроші.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів заборону на продаж медичних масок в країні.
Громадяни зможуть отримати засоби захисту, не сплачуючи за них. «Місцева влада почала безкоштовно висилати медичні маски нашим громадянамПродаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»
Влада України, беріть приклад з союзника України, Ердогана, а не з хуйла.
показати весь коментар
06.04.2020 21:08
+6 As As ed2896ce
Продаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»

Свят,свят,свят, сказал Зеленский...
показати весь коментар
06.04.2020 21:10
+5 Иллария Соняшникова
Долучись да АКЦІЇ !

В Одессе подтверждены 3 новых случая COVID-19, никто из заболевших за границей не был, - ОГА - Цензор.НЕТ 1059
показати весь коментар
06.04.2020 21:06
Дивитись коментарі