В Одесі підтверджено 3 нові випадки COVID-19, ніхто з хворих за кордоном не був, - ОДА

Про це на своїй сторінці в Фейсбук повідомив голова Одеської ОДА Максим Куций, інформує Цензор.НЕТ.
"Діагноз підтверджено у жителів Одеси: жінки 1985 р.н. і двох чоловіків 1941 г.р. і 1959 р.н. За словами пацієнтів, жоден із них за межі країни не виїжджав. Зараз вони отримують медичну допомогу і надають дані про коло контактних осіб", - написав чиновник.
На даний момент, в Одеській області лабораторно підтверджено 30 випадків захворювання COVID-19.
Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган ввів заборону на продаж медичних масок в країні.
Громадяни зможуть отримати засоби захисту, не сплачуючи за них. «Місцева влада почала безкоштовно висилати медичні маски нашим громадянамПродаж масок заборонена », - сказав турецький лідер.»
Влада України, беріть приклад з союзника України, Ердогана, а не з хуйла.
Свят,свят,свят, сказал Зеленский...