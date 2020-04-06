У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

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У перший день посиленого карантину правоохоронці займалися попередженням людей про дотримання правил, - радник глави МВС Варченко

У перший день дії посилених заходів карантину в Україні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися попередженням людей про дотримання нових правил.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

"Сьогодні вся правоохоронна система була зорієнтована на те, щоб максимально займатися превенцією, попередженням людей. І цим переважно займалися співробітники правоохоронної системи, такі як поліцейські і нацгвардійці. Реакція була тільки на тих людей, які особливо зухвало поводилися, які не дотримувалися правил", - сказав Варченко.

Радник глави МВС також пояснив, яким чином складаються протоколи про оплату штрафів за недотримання умов карантину, додавши, що за статтею 44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення було складено вже близько чотирьох тисяч протоколів.

"Кожен такий протокол направляється до суду, і суд приймає рішення. Станом на сьогоднішній день за статтею 44-3 було складено близько 4 тис. протоколів, це протягом березня місяця, відтоді, як почала діяти ця норма. І вже значну частину розглянув суд, винесені штрафи громадянам, і тільки після рішення суду громадянин зобов'язаний сплатити штраф", - пояснив Варченко.

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Коронавірус і карантин
карантин Нацполіція Варченко COVID-19 коронавірус
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Топ коментарі
+21 vitaliymkua
Клоуни!
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06.04.2020 21:17
+12 aleks rezia
А 4 тысячи протоколов откуда?
Не хило предупреждали)
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06.04.2020 21:20
+10 Алла Новосад 5b57f84f
Нашли ментам подходящее занятие, прессовать людей вместо борьбьі с преступниками.
Єпическое видео о героических аваковцах:

https://www.facebook.com/azotsky/videos/2686354251486570/
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06.04.2020 21:20
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