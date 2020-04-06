У Генічеську і Каланчаку підготували місце для обсервації громадян, які прибувають із Криму

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Громадян, які прибули на територію материкової України з окупованих Криму або частини Донбасу, обов'язково відправлять на обсервацію.

Про це йдеться в постанові Кабінету Міністрів від 2 квітня, передає Цензор.НЕТ.

Згідно з документом, обсервація не обов'язкова для співробітників місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворим на COVID-19.

Термін обсервації - 14 днів.

Як повідомив Крим.Реалії глава Каланчацької районної держадміністрації Олег Онуце, громадяни, які перетинають адміністративну межу через КПВВ "Каланчак", будуть розміщені на обсервацію в одному з корпусів Каланчацької центральної районної лікарні.

"Відділення з одним окремим входом. У кожній кімнаті туалет, душ, ремонт, забезпечується триразове харчування", - повідомив Онуце.

За словами глави Каланчацької РДА, у відділенні на обсервації можуть розміститися до 30 осіб. За бажанням люди можуть переїхати в платні пансіонати району.

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Станом на 16:00 6 квітня в Каланчацькій центральній районній лікарні вже розмістили трьох громадян, які приїхали з Криму, повідомив глава райдержадміністрації.

Глава Генічеської районної держадміністрації Андрій Онищенко повідомив виданню, що в Генічеську підготували місце для обсервації громадян, які прибувають із Криму через КПВВ "Чонгар". Людей розміщуватимуть у гуртожитку Вищого професійного училища №17.

"Пропонуються два види обсервації: на безкоштовній основі - на базі навчального закладу, де ми можемо розмістити громадян. А також, якщо у людини є бажання розміститися в іншому місці, то йому пропонуються ті готелі, які згодні були взяти людей на обсервацію. Є перелік - кілька об'єктів на платній основі, де, можливо, кращі умови. Людина може вибрати - там чи там", - повідомив Онищенко.

За його словами, в цьому місці можуть розмістити 30 осіб.

Тим часом, станом на 15:00 6 квітня з КПВВ "Чонгар" ще нікого на обсервацію не направляли.

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