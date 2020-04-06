Пожежею в Чорнобильській зоні охоплено ще 20 га території, підвищення радіаційного фону немає, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомила керівниця пресслужби Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Київській області Вікторія Рубан.
"Вдалося погасити один осередок, як ви сказали, той, що поблизу села Рагівка, там де 5 га. Цей осередок пожежі повністю ліквідовано. Нині залишається той, що 20 га. Там поширення вогню вже немає, пожежу локалізовано, але зараз є осередки пожежі, які ще не вдалося ліквідувати", - сказала Рубан.
За її словами, 20 га - це площа не "спільним фронтом", а нові окремі осередки пожежі, які виявляються рятувальниками, і ті, які не погашено з минулої доби.
Рубан зазначила, що зараз в осередку пожежі, де працюють рятувальники, перевищення радіаційного фону немає. У Києві та прилеглих регіонах Київської області також немає перевищення радіаційного фону.
Як повідомлялося, 4 квітня о 13:22 в ДСНС надійшла інформація, що в зоні відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення Чорнобильської АЕС поблизу села Володимирівка Котовського лісництва виникла верхова лісова пожежа на площі 20 га. Пожежу гасили більше доби із залученням спецтехніки та пожежної авіації.