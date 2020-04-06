Позачергове засідання Ради може відбутися в четвер або в п'ятницю, - Разумков

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Позачергове засідання Ради може відбутися в четвер або в п'ятницю, - Разумков

Позачергове пленарне засідання парламенту може відбутися в четвер або п'ятницю 9 чи 10 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Я думаю, що на цьому тижні також буде позачергове засідання Верховної Ради України. Я думаю, що це відбуватиметься ближче до кінця тижня. Можливо, четвер, можливо п'ятниця", сказав Разумков.

Він додав, що проведення позачергового засідання Ради багато в чому залежатиме від роботи профільних комітетів.

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Топ коментарі
+5 ptn hlo 428037f7
Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 2946
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06.04.2020 22:08
+4 Гыг с Вами


NEWSUA Ми ж Вас попереджали!



Вот єти два ублюдочньіх коломойских организма Антон Поляков і Ольга Василевська-Смаглюк завалили правками (7500) к "антиколомойскому" закону. Гореть вам в аду твари

Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 6207
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06.04.2020 22:10
+3 ptn hlo 428037f7
АнтиКоломойський закон до 2 читання завалили тисячами правок. А була домовленість як казав Порох відразу в 1 і 2 голосувати, але Слуги Коломойського спеціально проголосували тільки в 1.Внеочередное заседание Рады может состояться в четверг или в пятницу, - Разумков - Цензор.НЕТ 5426
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06.04.2020 22:07
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