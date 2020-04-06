Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

3336 60
Віцепрезидентом "Енергоатому" хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від "Батьківщини" Кучеренко

До Кабміну подано подання на призначення віцепрезидентом "Енергоатому" громадянина Німеччини Якоба Хартмута.

Про це в Facebook повідомив нардеп від "Батьківщини" Олексій Кучеренко, передає Цензор.НЕТ.

За його даними, Хартмут - член Наглядової ради, голова правління холдингової компанії "Делфі Капітал Груп". Має вищу освіту і 16 років стажу роботи. Обіймає посаду з 2007 року.

Є співзасновником компанії Delphi Worldwide llp.

У 1995-2004 роках чоловік працював у РФ, очолював аналітичне управління ЗАТ "Ренесанс Капітал".

У 2008 році призначений на посаду члена наглядової ради "Український професійний банк".

Віцепрезидентом Енергоатому хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 01

Віцепрезидентом Енергоатому хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 02

Пізніше Кучеренко оприлюднив історію, розказану йому однокласником: "Якоб Хартмут був головою ОСББ у будинку на Саксаганського 121. Ми там живемо з дружиною. Доти доки мешканці його не захотіли змістити з ганьбою, оскільки він крав із завищеного тарифу і створив заборгованість перед Київенерго і Київводоканалом. Після його звільнення тариф знизили вдвічі. Сварливий, занудний, дрібний аферист. Дружина коли почула - поперхнулася. Будинок новий, забезпечені люди. Але навіть вони збунтувалися".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Буде все серйозно!" - Лерос розповів про корупцію в "Енергоатомі" і подав заяву в САП. ВIДЕО

Віцепрезидентом Енергоатому хочуть призначити громадянина ФРН Хартмута, якого вигнали з поста голови ОСББ в Києві за злодійство, - нардеп від Батьківщини Кучеренко 03

Нагадаємо, в неділю, 29 березня, Гео Лерос виклав кілька відео, на яких брат глави Офісу Президента Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади. Нардеп також повідомив, що звернувся в НАБУ.

Андрій Єрмак звинуватив Лероса в наклепі і пообіцяв подати заяви в СБУ і ДБР.

Цензор.НЕТ зробив розшифровку опублікованих записів.

Пізніше Лерос заявив, що брати Андрій і Денис Ермаки за гроші сприяли призначенню керівництва НАК "Енергоатом".

3 квітня тимчасовий в.о. президента держпідприємства "Енергоатом" Петро Котин повідомив, що вже направив до Міністерства енергетики подання на призначення двох своїх заступників. Він запевняє, що серед них немає Володимира Купчака, про можливе призначення якого за хабар заявляв нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос.

Поділитися:
Назад до рубрики
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15 Игорь Емец
Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 5505
показати весь коментар
06.04.2020 22:48
+8 Who's Here
Вице-президентом "Энергоатома" хотят назначить гражданина ФРГ Хартмута, выгнанного с поста председателя ОСББ в Киеве за воровство, - нардеп от "Батькивщины" Кучеренко - Цензор.НЕТ 1554
показати весь коментар
06.04.2020 22:32
+7 АЛЕКС БОС
Зеленский не мучай страну и себя, и свою семью!
Уйди подальше!
Очень далеко, так чтоб не видно не слышно.
показати весь коментар
06.04.2020 22:44
Дивитись коментарі